Sandra León analiza la huelga general de noviembre: "Puede tener un impacto importante en la campaña y beneficiar al Gobierno"

Sandra León, politóloga del CSIC, analiza en Al Rojo Vivo qué puede significar para las elecciones del 29N la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas junto con los principales sindicatos generales del país.

Los sindicatos irán a la huelga general este 11 de noviembre. Aseguran que la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo no va contra nadie, pero el Gobierno de España ya ha dejado claro que es contra la oposición.

Sandra León, politóloga del CSIC, afirma que esta huelga general es "una huelga general bastante sui generis, tanto en el propósito como en los tiempos".

Por un lado, explica que normalmente, "una huelga general se organiza en contra del Gobierno y en este caso parece que se organiza en contra de la oposición".

Y por otro, "porque habitualmente una huelga general se convoca para cambiar el rumbo de la legislatura. Recordemos, por ejemplo, la famosa huelga de 1988, se organizó para cambiar el rumbo de la política económica del entonces Gobierno socialista".

Por lo tanto, con estas dos condiciones, esta huelga general "parece particularmente distinta y, además, creo que es una huelga que puede tener un impacto importante en la campaña".

Y lo argumenta de este modo: "Puede situar el debate de la campaña en la agenda social y creo que esto, en alguna medida, también beneficia al Gobierno".

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