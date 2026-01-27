Saavedra, sobre la purga de Xi Jinping en la cúpula militar: "Así como Trump está obsesionado con el Nobel, Xi lo está con superar la figura histórica de Mao Zedong"

En Al Rojo Vivo, el analista internacional y periodista de 'El Periódico', ha explicado que Xi Jinping "lleva dos años y medio purgando el Ejército: se ha cargado a dos ministros de Defensa, a 14 generales y a algunos mandos más".

Xi Jinping ha lanzado una nueva purga en el Ejército chino que afecta a Zhang Youxia, el general de mayor rango de China, ahora bajo investigación por supuesta corrupción. Se trata del último y más significativo episodio de una limpieza interna que el presidente chino viene impulsando desde hace más de dos años.

En Al Rojo Vivo, Mario Saavedra, analista internacional y periodista de 'El Periódico', ha explicado que Xi Jinping "lleva dos años y medio purgando el Ejército: se ha cargado a dos ministros de Defensa, a 14 generales y a algunos mandos más". Esta última caída, subraya, es especialmente relevante porque "es el número dos del Ejército".

Sobre las causas reales de la purga, Saavedra advierte de la opacidad del régimen chino. "Saber qué está pasando es descifrar un arcano prácticamente imposible", señala. Aun así, identifica dos fuentes clave. La primera es el Diario del Ejército Popular de Liberación, órgano oficial de propaganda, donde se alude a la corrupción pero también a que el general destituido "estaba socavando el poder de Xi Jinping" y "haciendo sombra al líder que aspira a ser todopoderoso".

La segunda versión procede de una filtración al Wall Street Journal, que apunta a que el general investigado habría filtrado secretos nucleares a Estados Unidos. "Esta explicación me parece más estrafalaria", reconoce Saavedra, que se inclina por la hipótesis del pulso interno por el poder.

El periodista recuerda que este tipo de purgas remiten a los momentos más oscuros de la historia reciente de China. "Nadie hacía purgas como Mao. La última gran purga fue en 1976 y alcanzó también a la población civil: se cargó a muchísima gente para conservar el poder", afirma.

Y concluye con una comparación: "Igual que Donald Trump está obsesionado con el Nobel, Xi Jinping está obsesionado con superar la figura histórica de Mao Zedong; incluso con retirar su retrato de la plaza de Tiananmén".

