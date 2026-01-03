Ruth Ferrero: "Es la primera batalla entre EEUU y China en territorio de América Latina"

La profesora de Ciencia Política en la UCM ha explicado que este viernes tuvo lugar "una reunión entre Maduro y el delegado especial de China para asuntos de América Latina en la cual los chinos manifestaron su carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Pekín".

Los ataques estadounidenses a Venezuela en la madrugada de este sábado se han saldado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Además, diferentes zonas venezolanas han sufrido bombardeos en un ataque aéreo que intensifica aún más las tensiones entre países.

Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, ha afirmado en el especial de Al Rojo Vivo de este sábado que cree "que estamos visualizando la primera batalla confrontacional ya directamente entre China y Estados Unidos sobre el territorio de América Latina".

"Ayer tuvo lugar una reunión entre Maduro y el delegado especial de China para asuntos de América Latina en la cual los chinos manifestaron su carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Pekín", ha explicado.

A continuación, ha afirmado que un ataque como el de la madrugada de este sábado "no se prepara de un día para otro". "Lo que pasa es que ha coincidido en el tiempo", ha apuntado la profesora. Y ha remarcado que "este tipo de operaciones demuestran además la enorme infiltración que tiene el régimen venezolano por parte de la inteligencia estadounidense".

