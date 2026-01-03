Pedro Rodríguez analiza la foto de Maduro esposado compartida por Trump: "Es exhibir un trofeo"

El contexto El republicano, en redes sociales, ha mostrado una imagen del líder venezolano a bordo del USS Iwo Jima. En ella, aparece con esposas y con los ojos tapados.

Donald Trump ha compartido en sus redes sociales una imagen de Nicolás Maduro esposado y con los ojos vendados a bordo del USS Iwo Jima, tras su captura por la Delta Force de EE.UU. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, critica esta acción como un "exhibicionismo evidente" de Trump, comparándolo con un trofeo. Rodríguez destaca que esta actitud contrasta con la tradición política de EE.UU., recordando que durante la II Guerra Mundial no se mostraron imágenes de regodeo tras las victorias. Además, advierte que la imagen podría ser un aviso para regímenes como el de Cuba.

Una sobre la que ha hablado Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales: "Es un exhibicionismo evidente de Trump. Es lo mismo que exhibir un trofeo".

"Esto es excepcional, el que veamos estos acontecimientos y que el presidente esté en su palacete de Florida y no en la Casa Blanca. Eso nos dice mucho de la mentalidad de cómo es todo, al margen de la tradición política de EEUU", ha comentado.

El profesor lo ha comparado todo además con lo que EEUU hizo en la II Guerra Mundial: "No se vanaglorió de esta manera con qué bien, que hemos calcinado a los japoneses. No sacaron imágenes de regodeo en la victoria y eso sí fue una victoria. Esto ha sido una operación para acabar con un régimen con pies de barro".

"Es una imagen que no refleja tanto la mísera suerte que le aguarda a Maduro sino la concepción que tiene Trump de su poder político", ha expresado Rodríguez, que habla de "una bola de nieve cada vez más evidente".

Y menciona a Cuba: "Hay regímenes en la región en los que pienso especialmente. Esta imagen es un aviso para Cuba".

