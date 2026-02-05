Rubén del Campo (AEMET) asegura que las lluvias más fuertes ya se han producido: "Por la tarde, irán a menos"

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, explica en Al Rojo Vivo la previsión meteorológica para las próximas horas. En el vídeo, todos los detalles.

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en España, especialmente en Andalucía donde ya ha dejado tras de sí a una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados. También Extremadura está siendo especialmente afectadas, la Junta ha anulado la actividad lectiva en varias comarcas del norte de Cáceres para la jornada de este jueves.

Sin embargo, parece que este temporal empieza desde este jueves por la tarde a dar un respiro. Tal como explica en Al Rojo Vivo, Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, "las lluvias más intensas, las más abundantes, son las que se han producido en las últimas horas". Posteriormente, añade el experto, "durante la tarde va a seguir lloviendo, pero ya con algo menos de intensidad.

También disminuirá el deshielo, otro factor, explica el experto, que está contribuyendo al aumento de caudales: "También va a ser un poquito menos, porque ya por la tarde-noche, la cota de nieve bajará y habrá tanto deshielo", tranquiliza del Campo, avisando, no obstante, de que hay que seguir muy pendientes, sobre todo de las lluvias en Galicia y en otras zonas: "Pero la noticia es que por la tarde estas lluvias van a ir al menos", insiste.

Por otro lado, en cuanto a los embalses, que están ya muy cerca de su máxima capacidad, "siguen absorbiendo toda esa lluvia que va llegando y los suelos están muy saturados", expone del Campo. Por ende, señala que "ya más que un peligro ya meteorológico puramente dicho, es ya un problema o un riesgo hidrológico de cómo los caudales van a ser capaces de absorber toda esta agua que está llegando de la lluvia, que esperemos que se pueda de alguna manera controlar y que los daños sean los menos posibles".

Por último, uno de los factores más importantes a destacar para las próximas horas, es el viento: "Esta mañana, hemos tenido rachas ya muy fuertes, por ejemplo, en Salamanca donde se han superado los 100 kilómetros".

La jornada del viernes será, al fin, y en general, "menos adversa y con lluvias más intermitentes": "Aunque va a seguir lloviendo, habrá una pequeña tregua", sotiene del Campo, porque para el sábado se espera de nuevo una nueva borrasca, otra vez en el sur de la península, que es probable que deje precipitaciones muy abundantes".

