Rita Maestre, tras conocer la condena de David Sánchez: "Lo que está claro es que se está siguiendo lo que dijo Aznar, de 'el que pueda hacer, que haga'"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento reacciona a la condena del hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación. En el vídeo, su análisis completo.

"Lo que está haciendo es darle seguimiento, continuar la frase que dijo José María Aznar, que es 'el que pueda hacer, que haga', que significa que todas las personas que tengan alguna capacidad, alguna capacidad o alguna capacidad para empujar, no desde el ámbito de las elecciones, sino desde los demás ámbitos para empujar al Gobierno", afirma Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, tras conocer la sentencia al hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación. Sin embargo, se le absuelve del delito de tráfico de influencias por no quedar demostrado que nadie ejerciera su influencia para que David Sánchez obtuviera la plaza.

Y esa línea o frase, añade Maestre, "no fue un error porque ha sido repetida machaconamente por el expresidente Aznar día tras día desde hace años, es un mensaje a todo el que quiera entender, que entienda. Y no vamos a negar la realidad de esa frasecita".

De este modo, quiere afirmar "con muchísima tranquilidad" que "por supuesto que en la judicatura se juega", asegura, recordando las palabras que un exconsejero de Justicia del PP dijo en una portada de un periódico a nivel nacional: 'La mayoría de la carrera judicial apoya al PP'. Y eso, añade, "no lo he dicho yo, no lo ha dicho Puente, no lo ha dicho Rufián. Eso lo dijo el exconsejero de Justicia del PP porque es una verdad incontestable. Lo que no significa que los jueces actúen con un objetivo directamente político, pero sí que existen sesgos políticos".

En cuanto a la sentencia de David Sánchez en concreto, asegura que le parece "incoherente": "Me parece que es incoherente absolver a alguien porque no puedes demostrar que ha sido nombrado por ser el hermano del presidente para después condenarle por ser nombrado por ser el hermano del presidente", afirma Maestre, destacando en todo momento su "capacidad democrática de evaluar las sentencias de los jueces, porque no considero que exista ningún poder en este país que tenga que estar absuelto ni inmune a la crítica política".

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