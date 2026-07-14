Pilar Velasco, contundente sobre la sentencia de David Sánchez: "Lo que dice la sentencia es que no existe el 'hermanísimo'"

La periodista defiende que la sentencia contra David Sánchez debe respetarse, pero también analizarse. Además, sostiene que el debate sobre una posible politización de la Justicia trasciende al PSOE y advierte del creciente deterioro de la confianza ciudadana.

La periodista Pilar Velasco ha analizado en Al Rojo Vivo la sentencia que condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación y ha defendido que el fallo judicial debe respetarse, aunque también puede ser objeto de análisis y crítica.

Velasco ha destacado que la propia resolución descarta algunos de los elementos que habían centrado el debate durante la instrucción. "Lo que dice la sentencia es que no existe el 'hermanísimo'. Incluso señala que, cuando se creó la plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno y ni siquiera tenía asegurado su regreso a la Secretaría General del PSOE. Por tanto, desmonta esa parte de la acusación", ha explicado.

La periodista también ha sostenido que el debate sobre una posible utilización política de la Justicia trasciende al PSOE. "Las sentencias, por supuesto, se acatan, pero también se comentan. Lo que plantea Rita Maestre no es una posición exclusiva de su partido. Hay formaciones parlamentarias muy críticas con el Gobierno que, al mismo tiempo, consideran que en algunos procedimientos que afectan a la familia de Pedro Sánchez existe una evidente carga política. Son los mismos partidos que están reclamando el fin de la legislatura o un adelanto electoral", ha señalado.

Por último, Velasco ha subrayado que cuestionar determinadas resoluciones judiciales no equivale a negar la independencia de los jueces. "Yo no digo que estos magistrados hayan prevaricado, en absoluto. Lo que digo es que la Justicia debe hacerse mirar que haya una mayoría de ciudadanos que piense que determinadas sentencias responden a una pulsión política. Eso no le viene bien a la Justicia. Ni todo el mundo está loco, ni todo el mundo se deja manipular, ni todo el mundo se traga la propaganda".

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