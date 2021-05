Este miércoles, en una rueda de prensa en la capital, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, han protagonizado un tenso debate por el fin del estado de alarma.

El alcalde ha recriminado a la delegada que cada autonomía "tenga un criterio distinto", a lo que la dirigente ha respondido: "Estamos en un estado de las Autonomías, como bien sabes como abogado del Estado".

No obstante, el rifirrafe no se ha quedado ahí, ya que González ha insistido en que el Partido Popular "utiliza siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas" que quiere adoptar.

"Yo lo que digo es que no nos pregunten a nosotros, sino a Sánchez", ha respondido el alcalde, que ha recibido una dura respuesta de la delegada: "Querido José Luis, yo soy delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital", ha lanzado González.

Ante esto, ambos han querido zanjar la discusión, no sin antes dejar unos últimos mensajes: "Estoy como alcalde, no voy a defender a mi partido, sino a los madrileños", ha expresado Almeida, mientras González concluye: "Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID-19, y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta", sentencia.

Ambos rebajan la tensión tras el debate: "Podríamos sacar un disco de Pimpinela"

No obstante, tras las discusiones, ambos dirigentes han coincidido en que las discrepancias "son buenas", y entre risas le han quitado hierro al enfrentamiento dialéctico: "Hemos durado bastante para lo que somos", ha apuntado González, que subrayaba cuando se hablaba del estado de alarma que se había acabado la "cordialidad".

"Los que nos conocéis de antaño estaréis muy sorprendidos", expresa la delegada ante la calma del debate. Y, de nuevo, ha defendido que es el Gobierno de Madrid "el que tiene un lío severo" con la gestión del fin del estado de alarma: "No lo dije yo solo, lo dijo Enrique López, la CAM se planteó muy seriamente establecer un toque de queda".

Ante esto, el turno de palabra ha vuelto a Almeida, que aun así ha intentado, también en ámbito amistoso, evitar el envite: "Podría apostillar, pero no lo voy a hacer", asegura el alcalde, sonriente, mientras González recoge el cable y responde: "Podemos sacar un disco de Pimpinela".