El periodista Paulino Ros, tajante: "No puede ser que en Torre-Pacheco alguien con nombre marroquí no pueda alquilar una casa y que haya inmobiliarias que digan: 'A moros no se alquila'"

El periodista y sociólogo Paulino Ros, vecino de Torre-Pacheco, analiza lo ocurrido estos días en el municipio murciano, donde se han sucedido cacerías de migrantes, alentadas por ultras que venían de fuera de la localidad.

En contra de lo que dijo el alcalde del PP, que decía que hacía falta más seguridad y agentes de policía, el periodista asegura con contundencia que ese no era ni es el problema, ya que "estos últimos días los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo una labor excelente en Torre-Pacheco", recordando al alcalde y al presidente de la región, Fernando López Miras que la localidad fue una de las cinco ciudades de España donde se instaló un novedoso equipo de la Guardia Civil, el Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI): "Nadie tiene más información sobre la migración que el EDATI", subraya.

"El problema no está en que haya más policía, el problema está en que debe haber más educación, el problema es fuera los guetos educativos y fuera los guetos residenciales. El problema es que se permita que un marroquí no alquile una casa, mejor dicho, que alguien de Torre-Pacheco, un pachequero, con nombre marroquí, no pueda alquilar una casa. No puede ser que cuando entres en una inmobiliaria te encuentres un cartel que diga: 'A moros no se alquila'", asegura con contundencia Ros.

"Esto lleva pasando mucho tiempo. No se puede dar la espalda a la realidad. Racismo y xenofobia hay", señalando también que "evidentemente, la comunidad magrebí y marroquí tiene muchas cosas que hacer y que mejorar". Pero quien debe mandar y capitanear el cambio, la integración y la convivencia -añade el periodista "es, en primer lugar, el alcalde y, después, la comunidad autónoma. Y hay que exigir al Ministerio del Interior y al de Política Social que inviertan en Torre-Pacheco". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.