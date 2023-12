Carlos E. Cué sostiene que Alberto Núñez Feijóo "tiene absolutamente todo el derecho a estar indignado" con Pedro Sánchez e "incluso a manifestarse el domingo", pero "no tiene ningún derecho" ni "ningún sentido" que no acuda a la reunión con el presidente del Gobierno porque no le gusten sus políticas. "Es un despropósito", sentencia el periodista en Al Rojo Vivo.

"Si todas las reuniones de todos los jefes de la oposición hubieran dependido de que al jefe de la oposición le gustara la política del Gobierno, nunca se habrían reunido", incide Cué, que insiste en que "es absurdo". "Son el jefe del Gobierno y el líder de la oposición, es lógico, tienen dos políticas diferentes, dos ideas diferentes del mundo, compiten en las elecciones...", enumera el periodista, que reitera que el hecho de que haya diferencias entre ellos "no impide que se reúnan". "Es ridículo", sentencia.