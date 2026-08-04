La responsable estatal del Servicio de Incidencia de CEAR: "La prioridad tiene que ser la reseña de los menores, que debe realizarse en un plazo de tres días"

La experta recuerda que los menores que han llegado solos a Ceuta no pueden ser devueltos a Marruecos y reclama acelerar su identificación. Advierte de que muchos podrían seguir en la calle sin protección.

Tras la crisis migratoria en Ceuta, una de las principales preocupaciones es la situación de los menores que han llegado solos a la ciudad autónoma. Muchos permanecen desorientados, sin sus familias y en una situación de especial vulnerabilidad. Mientras algunos sectores políticos reclaman devoluciones masivas, las organizaciones humanitarias recuerdan que la legislación española e internacional protege de forma específica a los menores no acompañados.

En Al Rojo Vivo, la responsable estatal del Servicio de Incidencia de CEAR, Verónica La Orden, fue tajante: "No se puede devolver a estos niños". La experta ha insistido en que la prioridad inmediata debe ser identificar a todos los menores que han llegado, ya que todavía no existe una cifra definitiva y muchos podrían seguir en las playas o deambulando por las calles de Ceuta.

"Lo primero es hacer la reseña e identificar a estos menores. En cuanto existe la sospecha de que una persona es menor de edad, debe ponerse en conocimiento de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma y ser derivada a un recurso de acogida adaptado. Los menores tienen derecho a una protección especial y no pueden ser expulsados", ha explicado.

La Orden ha recordado además que España se ha comprometido a realizar ese primer proceso de identificación en un plazo máximo de tres días, un periodo más reducido que el previsto en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que fija un máximo de siete días para este procedimiento.

"Ese triaje debe servir, sobre todo, para detectar situaciones de vulnerabilidad y tiene que hacerse de forma individualizada, exhaustiva y con todas las garantías", señaló. Aunque reconoció que la llegada masiva de personas ha provocado un importante colapso, considera que, cinco días después del inicio de la crisis, la identificación de los menores debe ser ya una prioridad absoluta.

Sobre el estado en el que se encuentran estos niños, la responsable de CEAR admitió que todavía existe poca información. "Ahora es cuando se están habilitando espacios para trasladar a los menores identificados. Ceuta tiene su sistema de acogida completamente desbordado, por lo que se están acondicionando polideportivos y otros edificios", explicó.

No obstante, advirtió de que aún podría haber numerosos menores sin localizar. "Sabemos que puede haber niños que siguen en situación de calle y eso es especialmente preocupante", alertó.

Respecto a la determinación de la edad, La Orden explicó que el procedimiento comienza comprobando si el menor dispone de documentación. Si no la tiene, un fiscal puede ordenar las actuaciones necesarias y, como último recurso, se recurre a pruebas médicas, como radiografías óseas, para estimar la edad. "Siempre debe hacerse respetando las garantías y el interés superior del menor", concluyó.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido