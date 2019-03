Repasamos los 'dardazos' de Monedero a Montoro, Iglesias y Podemos

El primero es para Montoro, aunque cita también a la vicepresidenta del Gobierno y a la consejera de Educación. Empieza por retratarse de nuevo como víctima, asegurando que se convirtió en sujeto de ataques desproporcionados que le producían ira. El golpe a Montoro es directo para quejarse de esa persecución. "Montoro me dijo que no me iba a permitir nada, que me iba a machacar".

Se queja de esas críticas que llegaban de fuera pero, sobre todo, se duele de los golpes recibidos desde dentro de Podemos. Él habla de "generales ambiciosos", que se ha encontrado en medio de "dualidades", dice, "demasiado humanas". Habla de generales "ambiciosos" pero también "mediocres", aunque muestra un poco de indulgencia con ellos: dice que a los "generales mediocres hay que perdonarles su mediocridad siempre que sea desarmada".

No da nombres, pero lo que sí hace es apenarse por el rumbo del partido, por la "moderación" de Podemos, algo que según él acabaría "desarmando a la formación". Un partido que ha sufrido por culpa de los procesos de formación, que, asegura, "ha generado muchas heridas y ha hecho que gente muy válida se haya ido de los círculos".

Para Pablo Iglesias también hay 'dardazo': "La televisión era el tren que los alemanes pusieron a Lenin para ir a Finlandia. ¡Coño, pero luego tienes que bajarte del tren, reunirte con la gente!". Y a continuación, parece que va a añadir algo amable, pero no: "Su ambición por el poder se ve muy compensada por la ambición por conocer".

Es más, dice que la pelea no está en acabar pareciéndose a aquél contra el que combate. Y por si no había quedado claro el ataque, la traca final contra Pablo Iglesias: ¿Se siente decepcionado?. "Me siento desencadenado, que es muy diferente, y creo que Pablo me tiene envidia".

La entrevista de 'La Tuerka' tras su salida fue la primera vez que se sentaban a ver qué es lo que habían hecho en el último año y medio. Dice Monedero: "Es terrible que no hayamos tenido tiempo de parar el balón para ver cómo estamos". Como las familias que se acaban encontrando, compara, "solamente en bodas y entierros".