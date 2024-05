El periodista José Enrique Monrosi analiza lo que está pasando con el caso de Begoña Gómez y el juez que investiga dicha causa: el juez Peinado. "El PP ha vuelto a tener mucha suerte en campaña electoral con alguna cosa que ha pasado en los juzgados y que la casualidad ha vuelto a brindarle una buena oportunidad a los de Feijoo", ironiza Monrosi.

Pero claro, "todo el mundo espera que la causa (de Begoña Gómez) se termine archivando", afirma el periodista. Sin embargo, asegura Monrosi que "el PSOE no ha tenido mucha suerte porque el juez podría, como harían otros jueces, no haber abierto diligencias solo con noticas de prensa sin ninguna prueba o podría haber hecho caso al informe de la OCU y archivar el caso. Pero no ha sido así y ha seguido adelante".

O podría -añade el periodista- el juez no citar a los testigos en plena campaña electoral como deciden otros jueces pero no ha sido así. "Pero todo esto ha pasado y por tanto, insisto en que el PP ha tenido mucha suerte una vez más y le llegan buenas noticias desde los juzgados".