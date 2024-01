El periodista José Enrique Monrosi valora en Al Rojo Vivo las enmiendas que han hecho Junts y PSOE, en la ley de amnistía en cuanto al tratamiento de los delitos de terrorismo: "No veo el escándalo. Porque la pregunta es: ¿La nueva enmienda con respecto a la redacción original supone que más gente o menos se pueda beneficiar de la amnistía? La respuesta es que seguramente la misma, o incluso menos", afirma el periodista.

Y es que, tal como argumenta Monrosi, la redacción original se fijaba la sentencia firme por delitos de terrorismo para quedar excluidos de la ley de amnistía y no iba a haber sentencia firme, "quedan años de instrucción, no iba a haber sentencia firme antes del mes de abril y todo el mundo iba a poder acogerse. Por lo que "la conclusión pasadas las semanas es que eso era una chapuza desde el punto de vista jurídico y que podía suponer una vía de agua a la hora de que altas instancias, también europeas, convalidasen la norma y por eso se ha hecho el matiz", añade.

Y es que tal como apunta el periodista el debate sobre el terrorismo que hay ahora es "vergonzoso": "En el process de Cataluña no hubo tiros en la nuca, no hubo secuestros. Y si hubo una persona que intentó volar una comisario y lo cogieron con explosivos, esa persona no se va a acoger a la amnistía", señala contundente Monrosi.