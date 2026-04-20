La reflexión de Monrosi tras admitir a trámite la querrella contra el alcalde de Móstoles: "Si este señor no dimite, es porque el PP le protege"

El periodista José Enrique Monrosi critica la postura del PP frente a la denuncia, que ya ha sido admitida a trámite, que una exedil del PP interpuso contra el alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral.

Un juzgado ha admitido a trámite la querella interpuesta de una exconcejala de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Por su parte, Bautista no dimite y denuncia además una "cacería política" del Gobierno de Pedro Sánchez, dice, tras la querella por presunto acoso sexual y laboral que una exedil del PP le interpuso.

"Da igual lo que opine él, lo que querrá es defenderse. Si este señor no dimite es porque le protege el Partido Popular (PP), porque lo protege su formación política", afirma el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es. "Si el PP quisiera, este señor ya no estaría en sus filas y ya no sería alcalde de la localidad que preside, una de las ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid", añade.

Con todo, critica el periodista que, una vez más, "queda de manifiesto la hipocresía de las formaciones políticas cuando se enfrentan a este tipo de casos. El PP ha intentado dar lecciones al PSOE a raíz del escándalo Salazar y hoy está protegiendo a un señor que ha sido denunciado por una subordinada y hoy, ya hay una querella admitida a trámite. Es inaceptable".

Lo que está claro, afirma por su parte, Antonio García Ferreras, es que, de momento, "la presidenta de Madrid, es decir, el PP de Ayuso está protegiendo a esta persona y la cuestión es si le imputan, si el juez decide que hay que investigarle, ¿le van a seguir apoyando? Está acusado por una compañera de partido, no por un rival político".

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