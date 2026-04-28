La reflexión de García Aller sobre el accidente en Adamuz: "Políticamente, se podría haber gestionado mejor"

La periodista ha indicado que el hecho de que estemos conociendo ahora las imágenes del accidente quiere decir que la investigación "sigue su curso" y no se han utilizado políticamente "ninguno de esos materiales".

Marta García Aller ha reaccionado a los nuevos datos que se van conociendo sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz. La periodista ha recordado la comparecencia que Óscar Puente realizó tras lo ocurrido, que duró más de dos horas, para decir contundentemente que "no había falta de inversión ni manteminiento".

García Aller ha recordado que en ese momento no se sabía qué había pasado. Sin embargo, parecía que él ya sabía lo que "no había pasado". "Ahora, empezamos a recibir indicos de que podría haber sido un problema en las vías", ha destacado.

De esta forma, ha reconocido que cree que, políticamente, se podría "haber gestionado mejor", al menos, después de la tragedia.

Sobre las imágenes que han salido ahora a la luz del accidente, la periodista ha indicado que el hecho de que las estemos conociendo ahora, quiere decir que la investigación "sigue su curso" y no se ha utilizado "políticamente" ninguno de esos materiales.

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