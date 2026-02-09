La reflexión de Ferreras: "Tengo la sensación de que en ERC les gustaría quitarse de en medio a Rufián"

El presentador Antonio García Ferreras analiza y reflexiona en este video el nuevo movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de iniciar un una gira de actos públicos con líderes de la izquierda.

Este sábado, Gabriel Rufían revolucionaba un tanto más a la izquierda cuando laSexta dio en exclusiva que el portavoz de ERC en el Congreso iba a comenzar una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero. Emilio Delgado de Más Madrid y Oskar Matute de Bildu serían los primeros. Rufían ya había avisado en anteriores ocasiones su idea de hacer un frente común de izquierdas para intentar frenar el auge de las derechas en España.

La periodista Marta García Aller asegura que "Rufián es una anomalía porque no es habitual encontrar un político que caiga bien a quien jamás le votaría. Y eso es lo que hace Rufián". Sin embargo, Antonio Garcia Ferreras pone un pero: "No sé si Rufián cae bien a ERC. Tengo la sensación de que en ERC empiezan a ver a Rufian como un elemento incómodo".

Es más, Elisenda Alemany, una de las portavoces de ERC, parece que gracia no le hha hecho. Obviamente, no lo ha dicho así en RAC1, pero solo hace falta leer entre líneas. Además, ha señalado directamente al propio Ferreras. Alemany ha dicho que "por mucho que se empeñe Ferreras", ERC se presenta en Cataluña y no en Madrid; unas declaraciones que podemos ver en este vídeo.

Nuestro presentador, Antonio García Ferreras, ha recogido el cable y le ha contestado de forma clara: "Lo voy a decir con términos que se pueden escuchar: a mí me la refanfinfla, a mí me trae absolutamente al pairo si quiere o no montar un movimiento que incomoda a la cúpula de ERC. Ahora que lo vamos a contar, le guste o no a Elisenda Alemany o a Oriol Junqueras, no tengan ninguna duda".

Por su parte, la periodista parlamentaria de laSexta, María Llapart, preguntaba y analizaba: "¿ERC tiene otro candidato mejor que Rufián, de aquí a que se puedan convocar elecciones? Creo que no". Ahora bien, Ferreras, por su parte, asegura que cree que les gustaría tener otro candidato: "Tengo la sensación de que les gustaría tener otro, que a ERC les gustaría quitarse de en medio a Rufián".

Por su parte, Llapart insistía en que no hay mejor candidato que él: "Creo que lo que está haciendo Rufián es canalizar un deseo que hay en la calle, que mucha gente, cuando paseas por Castilla y León, te pregunta: '¿Puedo votar a Rufián?'". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de análisis.

