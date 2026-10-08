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La reflexión de Ferreras tras la muerte de Maricarmen: "Intentar instrumentalizar esta muerte en una dirección u otra es de alto riesgo para España"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, analiza en Al Rojo Vivo las reacciones a la muerte de Maricarmen, convertida en todo un símbolo en la lucha de la vivienda.

Ferreras

El Sindicato de Inquilinas comunicaba este miércoles por la tarde, la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató una oleada de protestas en toda España y acampadas por la vivienda como la de la Puerta del Sol. Tras dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Maricarmen falleció.

"Ha muerto en el hospital, ha muerto desahuciada. Y su desahucio ha sido sin duda un antes y un después en la lucha por la vivienda en España", afirma Antonio García Ferreras, nada más arrancar el programa de Al Rojo Vivo de este jueves 8 de octubre.

Tras la muerte de Maricamen se sucedían las reacciones políticas y es que "la política española tiene dos grandes retos", señala Ferreras. Por un lado, "es el asunto de la vivienda, a ver si por fin empiezan a reaccionar y a trabajar en serio para facilitar el acceso a la vivienda en este país a la vivienda digna".

Y por otro, añade Ferreras, de "bastante trascendencia, que a ver si no se convierte en una vergüenza para los españoles. Digo vergüenza porque tenemos la sensación de que empiezan a arrojarse el cuerpo, el cadáver de Mari Carmen unos a otros. Y eso es muy, muy peligroso".

"Intentar instrumentalizar esta muerte en una dirección o en otra es de alto riesgo para España", sentencia.

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