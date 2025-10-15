Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

La reacción de Rufián al apretón de manos de Sánchez y Trump: "Hay que ser hábil, mucha calle"

El contexto El presidente de EEUU no dudó en saludar a Sánchez en Egipto tirando varias veces de la mano del líder del Ejecutivo, un gesto ya habitual en él que emplea como signo de fortaleza.

La reacción de Rufián al apretón de manos de Sánchez y Trump: "Hay que ser hábil, mucha calle"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pedro Sánchez y Donald Trump protagonizaron uno de los momentos más comentados de la Cumbre de la Paz en Egipto por el apretón de manos que se dieron durante su encuentro.

Lo cierto es que toda la expectación estaba puesta en ellos, ya que era el primer encuentro entre ambos después de que el presidente estadounidense sugiriese la expulsión de España de la OTAN por la negativa del Gobierno a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB, como exige Trump.

Sin embargo, al verse todo fueron sonrisas y aparente complicidad durante el brevísimo saludo, que duró sólo 11 segundos. En ese corto período de tiempo, se vio a Trump tirar varias veces de la mano de Sánchez, un gesto ya habitual en él que emplea como signo de fortaleza.

Gabriel Rufián no ha dudado en comentar este momento tirando de humor. "Hay que ser hábil para poder hacer eso", ha señalado, indicando que el presidente del Gobierno aguantó bien ese momento. "Mucha calle", ha indicado con una sonrisa.

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre la nueva amenaza de Trump a España en la que asegura que impondrá aranceles al país si no cumple con el aumento del gasto en Defensa al 5% del PIB.

El diputado de ERC ha querido restarle importancia, señalando que el presidente de EEUU es "caos constante" y juega con eso. "Parece que a su gente le gusta", ha apuntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de Ábalos en el Supremo | El juez mantiene al exministro en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar
  2. Qué hay de real en la amenaza de Trump a España: ni puede imponerle aranceles exclusivos ni expulsarla de la OTAN
  3. El Gobierno de Ayuso lleva a las aulas un taller sobre el "presente" de ETA tras pedir no politizar los colegios: "Bildu ha cambiado las bombas por los trajes"
  4. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Israel asegura que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no es de ningún rehén
  5. La infame burla del PP en Les Corts al diputado de la Flotilla Juan Bordera: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!"
  6. La Oreja de Van Gogh confirma que vuelve con Amaia Montero pero sin Pablo Benegas