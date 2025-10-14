Un experto en lenguaje no verbal analiza los saludos de Trump: del "desprecio" a Sánchez al "combate" con Macron

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, analiza en este vídeo los gestos de Donald Trump con algunos mandatarios, desde el "combate" con Macron hasta la frialdad con Giorgia Meloni.

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, analiza en Más Vale Tarde algunos de los gestos de Donald Trump durante la firma del acuerdo de paz en Gaza que tuvo lugar en Egipto.

El primer momento es el apretón de manos entre Trump y Pedro Sánchez, donde el experto señala que incluso antes del saludo, el presidente ya está haciendo una mueca que interpreta como "de desprecio de libro" y un autoconvencimiento de superioridad.

Respecto al apretón de manos, señala que Trump "es mucho de dar tirones, igual que palmaditas, cuando quiere transmitir superioridad sobre el otro". "Si yo lo tuviera que subtitular, 'esto es para que se sepa que aquí mando yo'", añade.

En el caso de Emmanuel Macron, asegura que el líder francés y Trump "son mis favoritos de analizar como pareja política". En esta ocasión, señala que "quien gana es quien muestra mayor contacto físico con el otro".

Iñaki López ve "caras tensas" en el saludo de ambos mandatarios, tras lo que, según Ovejero, se escondería que "ambos saben que están combatiendo y buscando un resultado de quién gana".

Sobre el recibimiento a Giorgia Meloni, señala que "fue más frío", pero no tanto como el de Sánchez. En este caso se percibe la extraña manera de dar la mano de Trump, con la palma hacia arriba, una forma de dar la mano "con sumisión" que en el caso de Trump "no tiene sentido".

En su mención a Italia, Trump hizo un comentario "rancio" y de "película de 'Los Bingueros'", según Iñaki López, sobre Meloni. Sin embargo, según el experto en lenguaje no verbal señala que la reacción inconsciente de la presidenta italiana fue de "alegría".

Sobre el saludo de Trump al presidente de Palestina, a Ovejero le extraña que Mahmud Abás no llegara a subir hasta colocarse a la misma altura, como el resto de mandatarios. Sin embargo, el experto señala que el lenguaje de Trump es "afable" y que incluso le llega a coger la mano "con cariño".

