Sánchez tacha de "mentiras" las acusaciones de "un desconocido" Ábalos: "No vamos a aceptar chantajes o amenazas"

El contexto Esta última semana, justo antes de entrar a prisión, José Luis Ábalos ha intensificado sus amenazas contra el Gobierno e incluso ha llegado a apuntar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, como una persona clave en la intervención del Gobierno en el rescate de Air Europa en 2020.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ni el Gobierno ni el PSOE aceptarán chantajes o amenazas tras las recientes declaraciones del exministro José Luis Ábalos. En una entrevista con RAC1, Sánchez calificó de "mentira" las acusaciones de Ábalos, quien afirmó que en 2018 hubo una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy, algo que ambos desmintieron. Sánchez también negó cualquier implicación en el caso Koldo y se desmarcó personalmente de Ábalos, describiéndolo como un "gran desconocido". Además, defendió la "tolerancia cero" del PSOE hacia la corrupción y su decisión de expulsar a Cerdán y Ábalos del partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "no vamos a aceptar, ni como Gobierno ni como partido, chantajes o amenazas" tras las últimas amenazas del exministro José Luis Ábalos. Así lo ha indicado este martes Sánchez en una entrevista en RAC1, la primera que concede desde la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García.

Esta última semana, antes y después de entrar a prisión, José Luis Ábalos ha intensificado sus amenazas contra el Gobierno. Antes de conocerse la decisión del juez del Supremo, Leopoldo Puente, Ábalos ya inició su cambio de estrategia y lanzó algunos ataques al Gobierno. Por ejemplo, dijo en X que en 2018 se celebró una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi para "negociar la moción de censura contra Rajoy", una afirmación que tanto el Gobierno como el propio Otegi desmintieron.

También ha involucrado al presidente en el caso Koldo, asegurando que fue Sánchez quien le avisó de que su exasesor estaba siendo investigado por la UCO. Incluso ha ido más allá de Sánchez, dirigiéndose directamente a su mujer, Begoña Gómez.

Todas estas amenazas, según Sánchez, son "mentira". "Tiene derecho a defenderse pero no a esparcir bulos", ha indicado Sánchez. Así, ha insistido en que ni el Ejecutivo ni el PSOE van a aceptar "chantajes o amenazas".

Ábalos, un "gran desconocido" para Sánchez

Asimismo, Sánchez ha realizado este mismo martes otra entrevista con Gemma Nierga en Café D'ldees. En esta, el presidente del Gobierno se ha desmarcado de Ábalos y ha dicho que "una cosa es que tuviera una confianza política en él y otra cosa es que, desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí".

Así, ha defendido que desde el PSOE han actuado con "contundencia". "¿La corrupción cero existe? No... pero sí existe la tolerancia cero", ha indicado y ha añadido que él ha "asumido responsabilidades expulsando a Cerdán y Ábalos del partido".

De esta manera, Sánchez ha hecho hincapié en que "todo lo que se está diciendo por Ábalos es mentira". "No puedo añadir mucho más. No vamos a entrar en una espiral de querellas. Ahora es el momento de los tribunales", ha zanjado al ser preguntado por si iban a presentar una querella contra el exministro.

En un momento de la entrevista, Gemma Nierga le ha preguntado si dimitiría en el caso en el que llegaría a ser imputado. "¿Y por qué voy a serlo?", ha respondido el líder del Ejecutivo. "¿Hay una denuncia? La noticia es cuando no me denuncia Manos Limpias", ha señalado Sánchez.

