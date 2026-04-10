La reacción de Gabi Sanz al polémico comentario de Abascal a Juanma Moreno: "La ultraderechita valiente está perdiendo el sentido de la realidad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un insulto racista contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno, mientras está reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón grande, mientras está viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, la mafia socialista avanza", ha señalado el de Vox durante durante la celebración de un acto.

"A mí me parece, me parece que la ultraderechita valiente está perdiendo, como bien dice Ignacio Urquizu, el sentido de la realidad", afirma el periodista Gabriel Sanz, de Vozpópuli. "Se hiperventilaron bastante en torno a ese 20% que se lo habían puesto como hito, no lo han alcanzado en Castilla y León y creo que va a ser más difícil aún que lo alcancen en Andalucía. Y de eso se beneficia, curiosamente, Juanma Moreno, que en un intento de descalificar al presidente de la Junta de Andalucía lo que está haciendo es lo mismo que Lakoff: nombrar el elefante en la habitación".

Es decir, "está señalando a todo lo que no representa Santiago Abascal y todo lo que no representa esa forma de entender la política de insultar al adversario, que ni siquiera es el adversario", afirma Sanz, porque ese Juanma Moreno al que insulta Abascal es la persona a la que tendrá que apoyar en Andalucía si no quiere que gobierne la izquierda. "Con lo cual está en una especie de situación acorralada, sin sentido", concluye el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.