La reacción de Ferreras tras defender Ayuso al juez Peinado: "Desde su entorno atacan a la jueza que ha mandado al banquillo a su novio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, un día después de que el juez Peinado haya propuesto juzgar a Begoña Gómez ante un jurado popular, ha realizado una contundente defensa de este magistrado. Antonio García Ferreras reacciona en este video a sus declaraciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido este jueves en defensa del juez Peinado, el magistrado que lleva la instrucción de la causa contra Begoña Gómez. Lo hace un día después de que el juez haya propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular, en caso de que finalmente vaya a juicio.

"Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez", ha asegurado Ayuso, haciendo alusión a la más que discutida instrucción que está realizando el juez Peinado por, según los expertos, haber ido cambiando el objeto de la investigación según pasaba el tiempo.

Tras escuchar estas declaraciones, el director y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha respondido de este modo a la presidenta madrileña: "Lo que ocurre es que también desde su entorno, atacan a la jueza que manda al banquillo a su novio"; haciendo alusión a las declaraciones que hizo, sobre todo, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, contra la jueza que ha ordenado la apertura de juicio oral contra González Amador por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

"Cada uno en función de cómo le va, critica lo mismo que luego critica al otro", concluye Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.