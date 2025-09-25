Cuartango, tras los fallos de las pulseras antimaltrato: "La situación de la ministra es insostenible, lo único digno que puede hacer es dimitir"

El periodista Pedro García Cuartango analiza la situación de la ministra de Igualdad tras ser reprobada en el Congreso de los Diputados por su gestión de las pulseras antimaltrato. En el vídeo, los detalles.

El periodista y columnista de 'ABC', Pedro García Cuartango, afirma que es "incongruente" todo lo que ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los fallos de las pulseras antimaltrato. Además, señala que le sorprende la unanimidad que ha suscitado su gestión.

"A estas alturas es evidente que falló el sistema de migración de datos, que las pulseras no eran las adecuadas y que la red de cobertura que se contrató tampoco era la más adecuada. Ha sido un cúmulo de despropósitos. Y, en vez de reconocer sus errores, lo que ha hecho la ministra es decir que todo es un bulo que ha expandido la oposición. Y es evidente que no", asegura Cuartango.

Este miércoles, la ministra fue reprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y UPN y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. Es cierto, aclara Cuartango, que la reprobación es puramente simbólica, pero "la situación de la ministra es insostenible, lo único digno que puede hacer es dimitir", finaliza. En el vídeo podemos ver completa su intervención.