Rafael Bengoa recomienda vacunarse de la gripe y usar mascarilla si se presentan síntomas: "Viene un pico epidémico"

La gripe ha llegado a España antes de tiempo y se ha convertido ya en una epidemia. Los casos se han disparado en las últimas semanas, algo que ha reavivado el uso de las mascarillas y la preocupación de los ciudadanos a las puertas de la Navidad.

Por este motivo, el exconsejero de Sanidad de País Vasco y exmiembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Rafael Bengoa recomienda vacunarse "lo más rápido posible" porque "viene unpico epidémico": "Será la semana que viene o dentro de dos".

"La gripe está siendo este año algo más fuerte", añade, mientras insta a vacunarse a aquellos "que tengan enfermedades crónicas o sean vulnerables porque están en tratamiento".

Para aquellos que puedan tener primeros síntomas, les anima a usar la mascarilla si están yendo al trabajo o usan el transporte público: "Lo lógico es protegerte y proteger a los demás".

Asimismo, el experto sostiene que la semana que viene va a ser "bien caliente" en los hospitales: "Habrá una tormenta perfecta porque se combina el pico epidémico de la gripe y de otros virus con una huelga de médicos", sentencia.

