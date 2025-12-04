Ahora

La gripe, una epidemia

Rafael Bengoa recomienda vacunarse de la gripe y usar mascarilla si se presentan síntomas: "Viene un pico epidémico"

El exmiembro de la OMS sostiene que la semana que viene va a ser "bien caliente" en los hospitales: "Habrá una tormenta perfecta porque se combina el pico epidémico de la gripe y de otros virus con una huelga de médicos".

Rafael Bengoa recomienda vacunarse de la gripe y usar mascarilla si se presentan síntomas: "Viene un pico epidémico"

La gripe ha llegado a España antes de tiempo y se ha convertido ya en una epidemia. Los casos se han disparado en las últimas semanas, algo que ha reavivado el uso de las mascarillas y la preocupación de los ciudadanos a las puertas de la Navidad.

Por este motivo, el exconsejero de Sanidad de País Vasco y exmiembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Rafael Bengoa recomienda vacunarse "lo más rápido posible" porque "viene unpico epidémico": "Será la semana que viene o dentro de dos".

"La gripe está siendo este año algo más fuerte", añade, mientras insta a vacunarse a aquellos "que tengan enfermedades crónicas o sean vulnerables porque están en tratamiento".

Para aquellos que puedan tener primeros síntomas, les anima a usar la mascarilla si están yendo al trabajo o usan el transporte público: "Lo lógico es protegerte y proteger a los demás".

Asimismo, el experto sostiene que la semana que viene va a ser "bien caliente" en los hospitales: "Habrá una tormenta perfecta porque se combina el pico epidémico de la gripe y de otros virus con una huelga de médicos", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero no le dejaron enviarlo
  2. El CEO de Ribera Salud dimite como gestor del hospital público de Torrejón tras sus polémicos audios pidiendo alargar las listas de espera
  3. Enfado en las filas socialistas por la gestión del escándalo Salazar entre propuestas de acudir a la Fiscalía
  4. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  5. El conseller de Agricultura asegura que la peste porcina "casi seguro" ha entrado por "factor humano vía AP-7 o una vía de comunicación"
  6. Las urgencias de los hospitales españoles empiezan a colapsar por los contagios de la gripe