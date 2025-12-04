Martínez-Vares, sobre el PSOE: "Se autodefinían como el partido más feminista de la historia y tenían en sus filas a puteros premium"

El asesor político muestra su indignación con la actitud del PSOE tras las denuncias contra Salazar por acoso sexual. "Así se definen, repartiendo el carné de buenos o malos feministas mientras tenían al lobo dentro de casa".

Santiago Martínez-Vares ha reaccionado a las denuncias contra Paco Salazar por acoso sexual y la actitud que ha mantenido el PSOE tras conocerlas.

El asesor político ha destacado que este Gobierno, que se autodefinió como "el más feminista de la historia", ha terminado teniendo en sus filas a "puteros premium" y a gente que "acosaba en Moncloa a las mujeres".

"Así se define el PSOE, repartiendo el carné de buenos o malos feministas mientras tenían al lobo dentro de casa", ha señalado, dejando claro que no son "personas cualquiera".

"Paco Salazar ha acompañado a Pedro Sánchez desde el principio, ha sido clave en este tiempo", ha recordado, criticando también la actitud de la ministra Pilar Alegría. "No se puede ser tan falsa de estar comiendo con él hace 15 días sabiendo lo que había detrás", ha zanjado.

