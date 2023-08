Rafa López cree que el Partido Popular debe tomar nota de que Vox no quiere ser blanqueado. "Y menos con los actuales líderes", añade el sociólogo. Así, insiste en que tanto el PP como el PSOE tienen legitimidad para formar gobierno. "El PP puso España o sanchismo. Resulta que ha ganado el sanchismo si contamos todos los votos que ha habido", explica.

Es más, insiste en que Sánchez no ha mentido en la campaña en relación a los pactos. "Él no negó que fuera a hacer esos pactos. Nos puede parecer mejor o peor, que eso es un debate ético-moral, pero no es un debate de legitimidad", señala.

A pesar de que reconoce que Pedro Sánchez tiene mejor posición para gobernar, destaca que podría darse la posibilidad de "tener un un gobierno débil y una oposición fuerte porque depender de Puigdemont es un peaje diario".