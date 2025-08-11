Rafa López señala que PP y Vox están "jugando con fuego": "¿Cómo se defiende la democracia aplicando los mismos estándares de las teocracias islamistas?"

El sociólogo señala que la libertad de culto es "una libertad consagrada" que el PP "no puede perder", preguntándose quién nos "ataca" tras escuchar que la medida adoptada en Jumillla es para "defender nuestras traiciones".

Rafa López ha reaccionado a la polémica en Jumilla (Murcia), destacando que cree que el Partido Popular y Vox están "jugando con fuego".

"¿Cómo se defiende la democracia aplicando los mismos estándares de las teocracias islamistas?", se ha preguntado, señalando que en este último caso se contempla la "no libertad de culto".

El sociólogo ha recordado que en España esta es una "libertad consagrada" que el PP no puede perder, analizando los argumentos que han dado para justificar la medida acordada con Vox en la localidad murciana.

"Dice que es para proteger nuestras tradiciones. Si se hace es porque alguien las pone en peligro", ha señalado, preguntándose quién nos está atacando en este caso.