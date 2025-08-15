Rafa López, sobre la gestión de los incendios: "España es un país que está muy preparado para acabar con los fuegos del siglo XX… pero, ¿con los del siglo XXI?"

El sociólogo respalda al PSOE, que acusa a Feijóo de "caradura" por aplaudir a presidentes autonómicos del PP en plena crisis de los incendios, y denuncia: "Utilizan argumentos tan básicos…".

El PSOE tilda de "caradura" a Feijóo por aplaudir a presidentes autonómicos del PP ante la crisis de los incendios: "Llegan tarde y llegan mal".

Rafa López coincide con la postura socialista: "Utilizan argumentos tan básicos… La lógica habría sido que el PP votara a favor de los Presupuestos de 2025, que contemplaban la incorporación de cinco hidroaviones más".

El sociólogo recuerda además: "Algunos miembros del Partido Popular dijeron que era mejor que no hubiera presupuestos".

Y añade: "Se ha cumplido la incompetencia y la no competencia. Cuando afirman que la culpa es de unos pirómanos o que no se podía evitar, están reconociendo que no son competentes. Y, a la vez, desvían el foco hacia la supuesta incompetencia del otro: el clásico 'y tú más'".

Sobre el impacto social, advierte: "Todo ese espectáculo, con media España ardiendo, tiene consecuencias… sobre todo en el debate posterior".

Por último, plantea una reflexión: "España está muy preparada para apagar los fuegos del siglo XX, pero… ¿lo está para enfrentar los del siglo XXI?".