El sociólogo Rafa López sostiene que es importante mirar la realidad de la dialéctica de ERC y de Junts de cara a estas elecciones catalanas, que se celebran el próximo 12 de mayo. "Y la realidad de Junts es que está apoyando la gobernabilidad de España y no la de Cataluña y eso para un partido independentista es una contradicción en sus propios términos", afirma en Al Rojo Vivo. Y el mediador entre ambos partidos, sostiene López, es el PSOE: "Todo son contradicciones".

Por otro lado, sostiene el experto que el principal problema de ERC es la gestión: "En los últimos meses ha gestionado bastante mal y no está en su punto más fuerte", sostiene el experto. Por eso, creo que estos tres ejes son importantes: eje de la confrontación vs diálogo, el eje de pasar página vs 1 de Octubre y el eje del simbolismo vs políticas públicas y problemas reales.

"Con todo esto, sostiene el sociólogo, "la pregunta que nos tenemos que hacer es '¿Dónde está la sociedad catalana?' Si nos pensamos que la sociedad catalana está en el eje de Carles Puigdemont y en el 1O, nos equivocamos y lo veremos. Por eso, en estos momentos, no le da la suma independentista".