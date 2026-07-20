Rafa López analiza el papel de Trump en la final del Mundial: "El problema de Trump se llama midterm elections, puede perder el control del Senado"

El sociólogo Rafa López recuerda el comportamiento de Trump en la final del Mundial 2026, donde España ha resultado la flamente ganadora.

Ahora sí podemos decirlo: España está de nuevo en la cima del mundo, ganó 1-0 a Argentina y se ha convertido en la nueva y flamante campeona del mundo. Hasta el mismísimo Donald Trump se rindió al juego de nuestra selección, un Trump que, en su afán de protagonismo, intentó hasta colarse en la foto oficial de la selección española con la gran Copa del Mundo.

"Yo solo pienso en los memes que se van a generar con esto", reacciona divertido el sociólogo Rafa López. Ahora bien, tal como explica López, "Trump tiene dos ejes: el narcisismo y el ego, y la combinación entre 'winner' y 'loser'. Y él está siempre con los ganadores. Es decir, él puede ir con Argentina, pierde y enseguida, se pone con España. No tiene ningún tipo de problema.".

Sin embargo, según el sociólogo, realmente "el problema de Trump se llama midterm elections: se llama que puede perder el control del Senado, que puede perder el poder de la Cámara de Representantes y que tiene un problema con su propio partido; de hecho, comienza a ser un problema incluso para su propio partido".

Así, "veremos los movimientos que habrá, porque es un pato cojo y, a medida que se aproximen las elecciones, los candidatos republicanos, pese a toda la ingeniería electoral que están haciendo, se van a sentir muy incómodos con Trump", concluye López. En el vídeo podemos ver también el análisis y la respuesta del profesor de Relaciones Internacionales, Perdro Rodríguez.

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