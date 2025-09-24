¿Quién decide si Begoña Gómez va a juicio o no? Alfonso Pérez Medina responde

El periodista de laSexta, jefe de Tribunales, responde a esta pregunta en este vídeo, indicando, no obstante, que hay que tener en cuenta que "la instrucción aún no está terminada" y que las partes podrán pedir aún el sobreseimiento de la causa.

El juez Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. También su asistente, Cristina Álvarez, y el delegado Francisco Martín están citados en el juzgado de este magistrado para ser informados este sábado por la tarde.

Ahora bien, ¿quién decide si finalmente la esposa del presidente del Gobierno va a juicio o no? "El propio juez Peinado", responde el periodista de laSexta, jefe de Tribunales, Alfonso Pérez Medina.

"Lo que hará este sábado es comunicar ese trámite, que el procedimiento cambia a la ley del jurado, básicamente porque se trataría de un delito cometido por funcionario público en el ejercicio de su cargo, y ese es uno de los requisitos que reúne la ley del jurado para que sea un jurado popular y no profesional el que juzgue estos hechos", explica.

No obstante, subraya el periodista, hay que tener en cuenta que "la instrucción no está terminada". Esto es, en esa comparecencia del sábado, las partes pueden pedir el sobreseimiento de la causa y que se sigan practicando diligencias. Y será en otro momento, más adelante, cuando el juez Peinado, si ve que esa instrucción está finalizada y ve indicios de delitos contra los tres, los acabará enviando al banquillo.