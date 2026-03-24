¿Qué está buscando Trump con este ultimátum a Irán? "Creo que no lo sabe ni él, está dando bandazos": el análisis del politólogo Roger Senserrich

"Trump metió al país en una guerra sin tener un objetivo claro", afirma Roger Senserrich, politólogo y autor del boletín 'Four Freedoms'. En el vídeo podemos ver su análisis sobre las intenciones y objetivos del presidente de los EEUU.

Las últimas horas de Donald Trum han sido frenéticas: mientras, él asegura que hay "muy buenas conversaciones" entre Estados Unidos e Irán en los contactos iniciados para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado hace ya tres semanas, desde Teherán no son tan positivos y han limitado esas conversaciones a contactos "en los que se solicitaba negociaciones". Igualmente, Trump daba este lunes un ultimátum a Irán de 48 horas y después, ese mismo lunes, lo prolomgó a cinco días.

"¿Qué está buscando Trump con todo esto?", le pregunta Antonio García Ferreras al politólogo Roger Senserrich, autor del boletín 'Four Freedoms': "Sería interesante saberlo porque me parece que no lo sabe nadie. Creo que no lo sabe ni él", responde contundente el analista en conexión desde Connecticut.

"Trump metió al país en una guerra sin tener un objetivo claro. Básicamente, sacó la lección equivocada de su intervención en Venezuela y pensó que esto iba a ser cosa de dos días. Y acaba de descubrir que Irán no es exactamente lo mismo que Venezuela. Y ahora mismo está dando bandazos", añade el analista.

Esto es, "está diciendo cosas en voz alta y en una misma rueda de prensa, es capaz de defender una cosa y la contraria hasta cinco veces. Y según reaccionan los mercados y según ve lo que dicen sus asesores, que seguramente siempre le dan la razón, porque esta es la clase de Administración que tenemos, va cambiando de opinión y va dando vueltas de una estrategia a otra".

Por ello, hablar de algo establecido o de una estrategia nacional "es muy aventurado", subraya Senserriche, porque "realmente no parece que tengan un objetivo claro, no lo tenían antes de la guerra ni lo tienen ahora y no parece que tengan una estrategia".

Ahora mismo, "solo quieren reabrir el Estrecho y quieren que esto acabe", afirma el experto, matizando que "quieren que esto acabe de una forma que no sea humillante para EEUU" y se está dando cuenta de que "hacer esto es mucho más difícil de lo que parecía". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.

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