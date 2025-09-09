Pulido, sobre el objetivo de Israel: "Buscan desplazar a la población de norte a sur para evitar que Hamás pueda reagruparse"

El analista subraya que el objetivo de Netanyahu es la aniquilación de Hamás, lo que conlleva el desplazamiento de la población para imponer un control estricto sobre ella. Sin embargo, recalca que el propio ejército israelí se opone a esta estrategia.

Guillermo Pulido, analista en materia de defensa en Al Rojo Vivo, ha explicado con claridad cuál sería el objetivo de Israel: "En el corto plazo lo que quieren es desplazar a la población del norte al sur para impedir que Hamás se reagrupe y pueda suponer una amenaza militar para las Fuerzas de Defensa de Israel que operan dentro de la Franja".

Según Pulido, el objetivo político marcado al liderazgo militar es: "Netanyahu quiere la aniquilación total o la erradicación de Hamás. En ese sentido, esa es la meta que se le ha trasladado a los mandos".

En cuanto al futuro de la población civil, el analista ha señalado que "no hay muchos lugares seguros en la Franja de Gaza. Se les está diciendo que vayan al sur, pero el objetivo final no es solo desplazar a la población, sino imponer un control estricto y librar combates directos, tanto de guerra convencional como de guerrillas, en los lugares a los que se trasladen".

Para Pulido, esto se traduce en una estrategia de asfixia: "El objetivo último es forzar a la población a abandonar la Franja, hacerles la vida imposible".

No obstante, también ha subrayado que dentro de las propias Fuerzas de Defensa de Israel hay oposición a este plan: "El ejército considera que supondría un gasto excesivo de recursos militares y económicos que distraería de otras amenazas más relevantes, básicamente Irán, para centrarse en una amenaza que, a día de hoy, Hamás representa en términos militares de forma extremadamente reducida”.