Pulido, sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán a plena luz del día: "El momento es secundario; la superioridad es en inteligencia"

El analista ha señalado que "la respuesta iraní está siendo muy débil". "Siempre se había dicho o se había pensado que tenía tantos miles de misiles que podría haber generado el caos", ha subrayado, a lo que ha apostillado que, sin embargo, "el contraataque de Irán es realmente ridículo".

Guillermo Pulido, analista en defensa, ha expresado en Al Rojo Vivo que no le sorprende que el ataque de EEUU e Israel a irán se haya producido a plena luz del día. "El momento creo que secundario. La superioridad actualmente es, sobre todo, en inteligencia y operar de noche o de día, a menos que vayas a hacer un asalto aerotransportado, es secundario", ha subrayado.

En este sentido, Pulido ha apuntado que "probablemente, habrán estado buscando quizás algún cambio de guardia cuando estaban cambiando los operarios de radares y de sistemas de misiles". "Hay una larga historia en la historia militar de lanzar ataques preventivos precisamente a esas horas de la mañana y Pearl Harbor fue un perfecto ejemplo", ha destacado el experto, a lo que ha añadido que "se estaba esperando ese momento cuando se va la gente que está de noche y entra la que opera de día, donde hay unas pocas horas o minutos en los que cuando se ataque, nadie está al mando".

Así, Pulido ha señalado que "la respuesta iraní está siendo muy débil". "Siempre se había dicho o se había pensado que tenía tantos miles de misiles que podría haber generado el caos, el contraataque iraní contra la paz estadounidense. Sin embargo, estamos viendo que son misiles aislados los de los iraníes", ha manifesado.

De esta forma, el analista en defensa considera que la respuesta iraní no está siendo lo suficientemente potente para lo que se esperaba. "De hecho, si el ataque se retrasó tanto fue porque estuvieron durante casi dos meses llevando sistemas antimisiles Patriot al Golfo en el caso de que hubiese un gran contraataque iraní", ha indicado, al tiempo que ha declarado que "estamos viendo que la cantidad de misiles que están aterrizando en los diferentes objetivos a atacar por Irán son muy pocos".

"Además, estamos viendo pocos disparos de sistemas antimisiles, por lo que la sorpresa ha sido máxima y, en ese sentido, no me extraña que haya sido, probablemente, esperando algún tipo de cambio de guardia para completarlo por sorpresa, porque el contraataque iraní es realmente ridículo, muy pequeño", ha concluido.

