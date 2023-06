El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha pedido al PSOE que retire del exterior de los despachos de su grupo parlamentariola bandera que ha colocado con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ que se conmemora hoy. Además, ha indicado que, de no hacerlo, ordenará a los servicios de seguridad de la Cámara que accedan a ellos para retirarlas.

Una amenaza a la que ha respondido de forma contundente Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, en Al Rojo Vivo. "Estamos haciendo un ejercicio de libertad, de democracia. Estamos visibilizando, como se ha hecho durante muchos años, al colectivo en su día", ha indicado.

De esta forma, ha dejado claro que no piensan retirar la bandera. "No van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer, no vamos a permitir retrocesos. Cada derecho que intenten recortar, nosotros lo vamos a defender", ha asegurado.

Luis Tudanca ha reconocido que le parece muy peligroso el camino de retroceso de derechos y libertades, acusando al PP de estar "inoculando este virus de la extrema derecha y del odio contra colectivos".

El secretario general del PSOE ha acusado a Feijóo de "hipócrita" al poner un mensaje en sus redes sociales en apoyo al colectivo LGTBI cuando "permite que haya presidentes homófobos y racistas en parlamentos españoles".

Luis Tudanca ha asegurado que el PP, para obtener poder, "está vendiendo los derechos y las libertades".