El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha pedido al PSOE que retire del exterior de los despachos de su grupo parlamentario la bandera arcoíris que ha colocado con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ que se conmemora hoy y ha anunciado que de no hacerlo ordenará a los servicios de seguridad de la Cámara que accedan a ellos para retirarlas.

Como ya ocurrió el pasado año, con Pollán recién llegado al cargo de presidente de las Cortes, el criterio de Vox ha prevalecido para rechazar que la Cámara acoja alguna iniciativa vinculada a los actos conmemorativos del Día del Orgullo, que en años precedentes sí habían tenido cabida, con la proyección exterior de la bandera arcoíris, entre otras medidas.

El Grupo Socialista ya colocó el pasado año la bandera como alternativa a la falta de reconocimiento del Parlamento a las personas LGTBI, pero la Presidencia de las Cortes ha explicado a EFE que han instado al PSOE a la "retirada inmediata de las banderas colgadas en la fachada del edificio".

Fuentes socialistas han explicado a EFE que no atenderán la petición de Pollán y han añadido que desconocen si cumplirá su advertencia de la retirada por parte de los servicios de seguridad y en su caso, cuándo lo haría.

El presidente de las Cortes alude a la sentencia 1163/2020 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que establece que la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos no es compatible con el marco constitucional. Del mismo modo, Pollán ha aludido a los artículos 105 y siguientes del Reglamento de las Cortes para instar al PSOE a esa retirada y ha advertido de que, "de no ser así, se ordenará que lo hagan los servicios de seguridad de la Cámara".

El Gobierno lamenta que el PP asuma los planteamientos de Vox

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado que el Partido Popular, en pleno proceso de negociaciones para gobernar en distintos territorios, no sólo se preste a llegar a acuerdos con Vox, sino que esté empezando a "asumir sus planteamientos", como en el caso de la retirada de banderas LGTBI de edificios oficiales en la celebración del Día del Orgullo.

En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, se ha preguntado "qué problema tienen" el PP y Vox "con la felicidad y con el amor" al estar dispuestos a retirar estos símbolos. "Hemos aprendido que el problema no es que el PP esté dispuesto a pactar con Vox, que lo está. Eso no es lo peor. Lo peor es que el PP asume planteamientos de la extrema derecha. El cambio climático, la violencia de género, y ahora el orgullo LGTBI", ha lamentado.

Desde el Madrid de Ayuso hasta ayuntamientos de Vox

Con su recién estrenada mayoría absoluta, Isabel Día Ayuso anunció en su discurso de investidura como presidenta de la comunidad de Madrid que reformará la ley trans madrileña como prometió a Vox, que recriminaba a los populares que criticaran la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y mantuvieran normas autonómicas similares. El rechazo a la ley que permite cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin condiciones y con aval de los progenitores desde los 14 une a populares y a Vox, cuyos recursos han sido ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

En diversos ayuntamientos su alianza ha llevado también a eliminar la bandera arcoíris de los balcones consistoriales, pero el PP ha decidido marcar distancias e iluminar por primera vez con los colores LGTBI su sede nacional en la calle Génova de Madrid. Ha colgado también la bandera en ayuntamientos en los que gobierna en solitario, como Valencia o Logroño, pero los pactos han marcado el paso de otras administraciones.

No ha sido posible un "consenso", admitió el alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, que arrebató la vara de mando al PSOE en la capital castellanomanchega con apoyo de Vox. Esgrimiendo la sentencia del Supremo que estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, José Luis Martínez Almeida ya tomó esa decisión hace años en Madrid, pero este miércoles volverá a iluminar con los colores LGTBI la fachada del ayuntamiento de la capital y la fuente de la Cibeles.

En Náquera, el primer municipio valenciano gobernado por Vox gracias al apoyo del PP, el pacto de gobierno incluyó la retirada de las banderas LGTBI de edificios oficiales. Hoy diversas asociaciones han convocado una manifestación por la localidad con el lema "Náquera orgullosa"

.