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La "propuesta" de Juan Lobato al Gobierno sobre el caso Zapatero: "Que se tome la decisión de investigar el rescate y se dé acceso total al PP"

Juan Lobato, senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, propone al Gobierno lo que haría con respecto al caso Zapatero tras las críticas recibidas por el PP. En el vídeo, todos los detalles.

Lobato

El PSOE y el Gobierno siguen apoyando al máximo al que fue presidente del Gobierno desde 2004 hasta 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las declaraciones de dos directivos de Plus Ultra y de su amigo Julito Martínez, que le han implicado ante el juez en el rescate de Plus Ultra.

"Si se confía en Zapatero y si se quiere ayudar a Zapatero, haría una propuesta al Gobierno", afirma Juan Lobato, senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, en Al Rojo Vivo, tras escuchar además las críticas del PP al respecto de este caso.

Y la propuesta es la siguiente: "Que se tome la decisión de investigar, de verdad y políticamente, el rescate [de Plus Ultra] y que se dé acceso total al PP". Esto es, según Lobato, que "Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo y Nadal, que es el responsable económico, tengan acceso total a cada documento y a cada informe".

Decirles, así, que pueden interrogar a cada funcionario que informó, a cada interventor que participó y que tienen un mes. Y en un mes, que nos digan que se ha hecho mal en ese rescate. "Y si hay algo mal y está acreditado y se puede comprobar, que se vaya primero a la justicia y después que haya responsabilidades políticas", apunta Lobato.

Pero, "si en un mes no somos capaces, con todo ese acceso total a la información y con todos los instrumentos, dejémonos ya de historias y empecemos a hablar de vivienda, que es el problema que de verdad tiene la gente", finaliza el exsecretario de los madrileños socialistas.

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