El pronóstico de Cuartango sobre el órdago de Puigdemont a Sánchez: "No habrá cuestión de confianza"

El periodista analiza los últimos movimiento de Junts al amenazar al presidente del Gobierno con someterse a una cuestión de confianza porque que dicen que "Sánchez no es de fiar".

El periodista Pedro García Cuartango tiene claro que "no va a haber" cuestión de confianza, tal como le ha pedido Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, "porque solo el presidente tiene la potestad constitucional de plantear esa cuestión de confianza y eso no va a suceder", expone el periodista.

"El recorrido parlamentario no sabemos cual va a ser, pero este debate es interesante porque al final remite a la cuestión principal: ¿Cuánto puede resistir Pedro Sánchez en el poder?", añade Cuartango, recordando, no obstante, la famosa frase del italiano Giulio Andreotti de "el poder desgasta pero no tenerlo aún mas".

Cuartango ve dificil que Sánchez pueda gobernar sin Presupuestos o con una colaición de Gobierno rota, en el caso por ejemplo, de que finalmente Junts rompa con él, pero "tenemos una visión estética de la realidad y la historia demuestra que todo es cambiante y que aparecen cisnes negros. Yo lo dejo abierto. Es una pregunta muy difícil de responder", finaliza el periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.