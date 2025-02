La pregunta de Ferreras a Jugones: "¿A que la RFEF no ha encontrado nada de la empresita de Munuera Montero que pueda ser un conflicto de intereses?"

El Comité de Cumplimiento de la Federación ha investigado al árbitro Munuera Montero por sus negocios privados para averiguar si esas actividades suponían un conflicto de intereses con su trabajo como árbitro de partidos de fútbol. Tal como informó El Español, el colegiado es socio de altos cargos de La Liga y del VAR en una red empresarial con clientes como UEFA, RFEF, Liga Femenina o varios clubes.

Antonio García Ferreras, periodista y director de Al Rojo Vivo parecía ya tener una respuesta sobre esta investigación de la RFEF: "¿A qué la RFEF no ha encontrado nada, nada, nada, nada de la empresita de Munuera Montero que pueda ser un conflicto de intereses con su actividad arbitral?", le pregunta al periodista deportivo de Jugones, Julio Suárez.

Y efectivamente. Según informa Suárez, "la Federación no encuentra conflicto de intereses entre las empresas de Munuera Montero y la labor que tiene como árbitro, no hay conflicto ni real ni potencial con lo que hace en su empresa y en el mundo del arbitraje, y ha pedido al Comité Técnico de Árbitros que si había alguna medida cautelar, es decir, que no iba a arbitrar, de momento, que le levantase esa medida".

Pero no es que Ferreras sea "un genio" como él mismo dice, sino que el mismo Munuera Montero había explicado en Cope que el presidente de la RFEF estaba con él: "Louzán le dijo 'estoy contigo' y todavía no habían concluido la investigación, estaban empezando a investigar", señala Ferreras. En el vídeo podemos ver completa su intervención.