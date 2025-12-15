Pradas se rompe en ARV: "Las víctimas de la DANA están en el centro de mi vida. Hicimos lo que humanamente era posible"

El contexto La que fuera exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana el fatídico 29 de octubre de 2024, día de la tragedia de la DANA, ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Después, ha entrado en directo en Al Rojo Vivo.

Tras comparecer en la comisión de investigación por la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados, Salomé Pradas, exconsellera de Interior en aquel fatídico 29 de octubre de 2024, día de la tragedia de la DANA que se llevó por delante la vida de 230 personas, habla en directo, en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras y con la periodista de laSexta, Marina Valdés.

En un extracto de esta entrevista, Pradas se acuerda de las víctimas, las que, como le apunta Ferreras, también están enfadadas con ella porque "no está contando toda la verdad": "Yo voy a empatizar siempre con ellas, piensen lo que piensen, faltaría más, deben estar en el centro de todas las decisiones y, además, están en el centro de mi vida, día a día, se lo aseguro", responde Pradas visiblemente emocionada.

"Solo le puedo decir a las víctimas, a Rosa, a Dolores", añade la exconsellera, señalando, además, que está en contacto con algunas de ellas, "que he contado lo que viví aquel día en el que estuve al pie del cañón, incluso desde antes de ser directora institucional del plan. Quise estar con mis valencianos, con mi tierra, antes, durante y después, porque los días de después también fueron duros de gestionar. Aquello era una apocalipsis".

Así, reitera Pradas, en que "siempre" ha contado lo que vivió ese día y, así, asegura, ha vuelto a ratificar hoy en la comisión del Congreso lo que dijo en su declaración judicial: "No muevo un punto, ni una coma", asegura contundente.

"Allí había mucha gente y se ha podido comprobar, según han ido testificando, que, por parte de todos los técnicos y políticos que estuvimos allí (Cecopi) gestionando la emergencia, hicimos todo lo que humana y técnicamente era posible con los planes que teníamos", concluye Pradas, insistiendo, eso sí, en que espera que "algún día" Mazón cuente qué es lo que estaba haciendo ese día: "Mi mayor error fue no pedirle expresamente que viniera allí (al Cecopi) porque él era el presidente de todos los valencianos (...) Yo sé dónde estaba ese día".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.