El politólogo Lluís Orriols confirma que dará clase de Ciencias Políticas a la princesa Leonor en la UC3M: "Estamos muy contentos"

La primogénita de los reyes de España, la princesa Leonor, estudiará en la UC3M, en el campus de Getafe. Dos analistas de Al Rojo Vivo, los politólogos Pablo Simón y Lluís Orriols, darán clase a la heredera. Orriols nos cuenta en directo cómo ha sentado esta noticia en la universidad.

La princesa Leonor estudiará un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El programa académico, impartido en el campus de Getafe, tiene una duración de cuatro años. Este grado universitario incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

En la mesa de Al Rojo Vivo, hay un profesor que dará clase a la princesa, uno de nuestros analistas políticos más longevos: el politólogo Lluís Orriols, que es profesor en dicha universidad, en la facultad de Ciencias Políticas. Pero también lo será otro de nuestros veteranos analistas, el también politólogo Pablo Simón.

De hecho, explica Orriols que "Pablo Simón será el primero de ellos porque da Fundamentos de análisis electoral en el primer cuatrimestre de primero". Confiesa Orriols que están viviendo toda esta situación con "naturalidad".

"Estamos contentos porque sabemos desde la UC3M que somos la mejor universidad de España. Los estudios de ciencia política son, creo, de primerísimo nivel. Y van a ser muy útiles para alguien del perfil de una jefatura de Estado. Son estudios modernos que combinamos, no solo lo clásico, sino que hablamos mucho de psicología política, hablamos de política internacional, de investigación en ciencias sociales", explica Orriols, admitiendo que está "feliz" de que alguien tan destacado vaya a estudiar en sus aulas.

Y por último, y como no, una broma (o no tan broma) de Antonio García Ferreras: "Como profesor, ¿quién es más duro, tú o Pablo Simón?". Convencido, y en risas, Orriols responde: "Sin duda, Pablo Simón". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.