A los empresarios no les ha sentado nada bien la propuesta que hizo recientemente Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo señaló este miércoles la necesidad de celebrar un debate sobre los "elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país". Tan solo unas horas después, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha convertido en protagonista de la polémica al vertir duras críticsa contra Díaz, a quien ha tachado de ser "de república bananera".

El líder de los empresarios ha reprochado a la ministra que haga "populismo" sobre los sueldos de los dirigentes empresariales. "Se resume muy fácil: empieza por 'p' y acaba por 'o', populismo", ha afirmado Garamendi preguntado por su opinión de las declaraciones de la ministra, de quien ha dicho que mensajes como este generan "falta de confianza" y "preocupación de la gente" sobre "hasta dónde vamos a llegar".

Del mismo modo, Garamendi ha denunciado la propuesta de Sumar relativa a la reducción de la jornada laboral, que tal y como confirmó la propia Díaz se empezará a tratar en una mesa de diálogo convocada con los sindicatos para el próximo 25 de enero. Para el presidente de la CEOE, se trata de un "desprecio al diálogo social" al considerar que "es otra subida implícita del salario mínimo".

A su juicio, "que una ministra de España esté hablado de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro" que vengan las inversiones, ha aseverado Garamendi, para quien "no vale ya todo". No obstante, sí ha reconocido que está dispuesto a sentarse a hablar y negociar esa reducción, pero no porque "una señora", según ha insistido, "venga a imponernos su criterio porque quiere aprobar su medida estrella". Y ha advertido sobre las consecuencias de poner en marcha esta medida.

"Aquí se está en elecciones, se está jugando un partido porque hay elecciones en Galicia y País Vasco. Estos son las cosas de comer, y con las cosas de comer no se juega. Será legal, pero lo que va a hacer es paralizar absolutamente las relaciones laborales de este país", ha asegurado Garamendi, que ha concluido: "Si queremos que los directivos de este país se vayan de España, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido.