Pilar Velasco: "El principio de realidad que le faltó a Ábalos en su día es el mismo del que ahora carece el Gobierno"

La periodista analiza el 'caso mascarillas' y sostiene que Ábalos actuó sin "principio de realidad" en su estrategia judicial, al tiempo que critica al Gobierno por no asumir la dimensión política de la condena y sus consecuencias.

La periodista Pilar Velasco ha valorado la condena de José Luis Ábalos a 24 años de prisión y de su exasesor Koldo García a 19 en el caso mascarillas, así como la pena de 4 años y medio impuesta al comisionista Víctor de Aldama, que no ingresará en prisión al haber colaborado con la Justicia.

Velasco ha cuestionado la estrategia seguida por el exministro durante el proceso judicial: "Cuando Ábalos tenía que tomar decisiones, tomó las decisiones equivocadas en el año clave en el que probablemente debía haber dejado el escaño y afrontar una instrucción en la Audiencia Nacional más lenta. Creo que fue por falta de principio de realidad, porque tenía buenos consejos legales".

En su análisis, ha señalado que Ábalos habría minimizado la gravedad de su situación: "No le daba peso a lo que tenía encima, porque como no había pruebas en sus cuentas de comisiones o mordidas por los contratos de mascarillas, y él interpretaba los enchufes y las prebendas a las mujeres a las que colocó y de las que se rodeaba como algo sin carga penal, no fue consciente de la dimensión real del caso”.

La periodista ha rematado con una crítica más amplia: "Creo que es el principio de realidad que le faltó a Ábalos en su día. Ahora mismo el Gobierno está pecando del mismo error. No está para abrir debates sobre si la condena de Ábalos es muy alta o la de Aldama muy baja, sino para ser consciente de lo que supone que su número dos en la primera legislatura esté condenado y que Cerdán haya sido una pieza clave en la segunda".

Velasco ha subrayado el impacto político en el PSOE y en el Ejecutivo: "De lo que tiene que dar cuenta el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez es de todo lo que se deriva de esto".

Y ha concluido reclamando explicaciones inmediatas: "Mañana no sé qué ofrecerá a sus socios, si lo darán por amortizado o si estarán dispuestos a estirar los presupuestos, pero mañana tiene que dar explicaciones".

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