Pilar Velasco contra Mañueco: "No entiendo en qué están los presidentes autonómicos del PP cuando suceden catástrofes"

La periodista arremete contra Suárez-Quiñones por su gestión de los incendios y reclama responsabilidades a Mañueco: "En Valencia hubo dimisión tras la tragedia, ¿a qué espera el presidente de Castilla y León?".

La periodista Pilar Velasco ha sido muy crítica con la gestión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante los incendios. "Se le retiran competencias, pero no se le aparta del cargo en el que ha hecho dejación de responsabilidades. Suárez-Quiñones era quien tenía que estar al pie del cañón, coordinando y activando el plan de prevención", ha señalado.

Velasco ha insistido en que el debate debe centrarse en las responsabilidades: "Lo importante es quién debe dar un paso atrás. No entiendo en qué están los presidentes autonómicos del PP cuando suceden catástrofes. No entiendo las desapariciones ni la dejación de responsabilidades".

En su intervención, ha comparado la gestión de los incendios con la de la DANA en Valencia:". En ambos casos se podría decir que todo funcionó bien si sus consejeros hubieran hecho su trabajo, pero tanto en Valencia como en Castilla y León estuvieron desaparecidos. En Valencia hubo dimisión, ¿a qué está esperando Mañueco?".

Velasco ha criticado además la falta de acción dentro del propio PP: "No entiendo cómo se sigue protegiendo a Mañueco. Un partido que fue capaz de dar instrucciones de forma tan coordinada a sus presidentes autonómicos para reclamar, de manera imprudente y desaforada, medios al Gobierno central, no es capaz ahora de decirle a Mañueco: aparta a tu consejero".