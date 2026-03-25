Pilar Velasco: "El 'no a la guerra' de Sánchez fue una apuesta arriesgada porque apenas habían pasado 48 h desde que Trump e Israel abrían la guerra"

En Al Rojo Vivo, la periodista analiza el debate sobre la guerra en Irán y pide al PP que defina su posición: "Sabemos dónde están el Gobierno y el PSOE, pero Feijóo debe aclararse", mientras critica su "silencio" ante el decreto anticrisis.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco ha analizado el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso y la posición de los partidos ante la guerra con Irán: "Es cierto que Pedro Sánchez está haciendo una apuesta que no es solo española, sino también europea e incluso global. El 'no a la guerra' ha ganado peso, y era una posición arriesgada: apenas habían pasado 48 horas desde que Trump e Israel iniciaron una guerra ilegal y desordenada contra Irán. Pero es una postura que se ha consolidado".

Velasco también destaca el papel de Junts frente al decreto anticrisis: "Resulta paradójico que Junts esté siendo claro y transparente con su posición. Desde el primer momento ha dejado claro que va a salvar el real decreto. Sin embargo, el Partido Popular, que es un partido de gobierno, sigue jugando al silencio sobre qué hará, poniendo en riesgo una norma que, si es tan de derechas como dicen, ¿por qué no apoyan? ¿Están buscando desgastar a Sánchez a costa de medidas que benefician a ciudadanos y empresas, incluso bajo la presión de sus propias patronales?".

Para la periodista, esta estrategia responde a una lógica de corto plazo: "Es un juego muy cortoplacista. Sabemos dónde están el Gobierno y el PSOE, pero Feijóo tiene que aclarar su posición. No solo en un debate clave como este, sino también porque su socio político está en una postura difícilmente asumible para España: un seguidismo de Trump inaceptable. Y, además, alineado en Europa con Viktor Orbán, que actúa como un caballo de Troya de las democracias liberales".

"Menos cortoplacismo con Sánchez y más claridad: el PP debería aprovechar estos debates para definir también su posición sobre el ‘no a la guerra'", concluye.

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