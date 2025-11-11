Pilar Velasco ve "fea e innecesaria" una declaración de Sánchez durante el juicio al fiscal general

La periodista analiza en Al Rojo Vivo si sería pertinente que Pedro Sánchez se pronunciara sobre el juicio al fiscal general y advierte de que, aunque no quebraría el Estado de derecho, sería una intervención "innecesaria, sobre todo cuando el juicio aún no ha terminado".

En Al Rojo Vivo, Pilar Velasco se ha pronunciado sobre si el presidente del Gobierno debe posicionarse o no durante un juicio en curso como el del fiscal general del Estado. A su juicio, "la declaración de Pedro Sánchez no quiebra el Estado de derecho; cada poder tiene su propia fortaleza para actuar de manera independiente".

No obstante, matiza que es "innecesario que un presidente del Gobierno, durante una instrucción abierta como esta, se pronuncie sobre la inocencia de nadie, sobre todo cuando el juicio aún no ha terminado".

Velasco recuerda que "todos sabemos que el Gobierno considera que el fiscal general es independiente", y coincide en que "el daño a la institución ya está hecho". Un daño que, asegura, llega por dos vías: "por la imagen del fiscal general defendiéndose, pero también por una instrucción del Tribunal Supremo que, en mi opinión, no tenía indicios de peso suficientes para sentar al fiscal en el banquillo".

Finalmente, concluye: "Aunque el presidente no tiene capacidad para quebrar el statu quo institucional, creo que su declaración es fea, innecesaria y que no se la puede permitir".