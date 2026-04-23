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Declara como testigo

Pilar Velasco analiza la declaración de Rajoy en el juicio de la Kitchen: "Ha hecho una declaración para salir vivo, pero no es creíble"

La periodista Pilar Velasco asegura que el expresidente del Gobierno no es creíble en sus declaraciones en el marco del juicio de la llamada operación Kitchen, en la que declara como testigo, junto a María Dolores de Cospedal. En el vídeo, los detalles.

Pilar Velasco

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado en el juicio de la llamada operación Kitchen negando que Luis Bárcenas le entregara un sobre con dinero y también haberse ocupado del traslado de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, a la Audiencia. Igualmente, el que fuera el líder del PP ha negado algunos de los motes que se le atribuían como 'el Barbas' o 'el Asturiano'.

Para la periodista Pilar Velasco, "Mariano Rajoy ha hecho una declaración para salir vivo del banquillo al que va como testigo, pero no es creíble: no recuerda, no era responsable, no se le informó, no le reportaba el ministro Jorge Fernández Díaz y se enteró de la Operación Kitchen en 2021, después de la moción de censura, cuando llevábamos años los medios informando sobre ella...

Por otra parte, subraya Velasco que le "ha dado la sensación" de que quería proteger al ministro imputado, Jorge Fernández Díaz: "Hablaba Rajoy de que un ministro de Interior no es responsable de los fondos reservados y como si no tuviera que conocer tampoco la actividad de la cúpula policial ya documentada y por la que se sienta en el banquillo el ministro del Interior", argumenta y concluye la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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