Pilar Gómez revela: "Estoy segura de que el tuit de los socialistas vascos cabreó muchísimo a Aitor Esteban porque tiene un ego enorme"

La periodista Pilar Gómez analiza el último desencuentro que ha habido entre los socialistas vascos y el PNV a raíz de un meme, realizado con IA, en el que se veía a Aitor Esteban tirándose a una piscina.

La cuenta de los Socialistas Vascos ha publicado este martes una foto con IA de Aitor Esteban, líder del PNV, tirándose a una piscina después de que el líder del PNV afirmara que se está avanzando en la negociación del nuevo estatuto vasco.

Tal como explica en directo el periodista de laSexta Pelayo Álvarez, y que podemos ver en este vídeo, este martes "fue tal el cabreo que se suspendió esa reunión prevista hoy, miércoles, en Sabin Etxea, y nos reconocen que incluso llegó a haber llamada por la tarde-noche desde Moncloa al más alto nivel, no de Pedro Sánchez, pero sí al más alto nivel, para intentar calmar las aguas".

Así, añade el periodista, es el meme el que parece que es el desencadenante de toda la tormenta y de esa reacción visceral, pero "detrás hay asuntos de muchísimo más calado". Sobre todo, explica Álvarez, acerca de la negociación del nuevo estatuto político para Euskadi, donde en los últimos tiempos había choques entre las dos formaciones, a cuenta de la exigencia del euskera para los funcionarios. "Hay una oposición completamente diferente entre ambas formaciones y últimamente desde el PNV se estaban acercando más hacia EH Bildu".

Tras este meme, Pedro Sánchez, en la sesión de control de este miércoles, calma las aguas y tendía puentes con el que es uno de sus socios más fieles: "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", le ha dicho Sánchez a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.

Según analiza la periodista y directora de Artículo 14, Pilar Gómez, "si le conocéis un poco a Aitor Esteban, seguramente este meme le cabreó muchísimo porque tiene un ego enorme, tanto como el tractor. Y entonces, estoy segura de que le pudo".

Sin embargo, según la periodista, "también hay de fondo que en el PNV consideran que Pedro Sánchez no juega la partida sabiendo que les necesita. Es decir, en el PNV hay un malestar y lo trasladan así sus dirigentes". Consideran, según Gómez, que no les está tratando o dándoles el lugar que creen que deben tener. De este modo, concluye que lo que echa en falta el PNV, "es que se les dé un papel, como ha hecho hoy Pedro Sánchez [en la sesión de control del Congreso]". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

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