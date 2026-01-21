Pilar Gómez, sobre las palabras de Puente tras el accidente en Gelida: "No se trata de escucharlos para evitar la huelga, sino para prevenir accidentes"

En Al Rojo Vivo, la directora de 'Artículo 14' reclama haber escuchado antes a los maquinistas y rebate al ministro Puente: "No es una cuestión emocional; llevan meses pidiendo al Ministerio que atienda sus quejas", subraya tras los últimos incidentes ferroviarios.

Tras los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y en la red de Rodalies en Gelida (Barcelona) en menos de una semana, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado este miércoles una huelga en el sector.

Al respecto, en Al Rojo Vivo, la periodista y directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, ha señalado que "se debería haber escuchado antes a los maquinistas", subrayando que las advertencias del colectivo no son nuevas y vienen produciéndose desde hace meses.

Gómez ha sido especialmente crítica con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, después de que los maquinistas denunciaran 25 incidencias el pasado martes, atribuyó ese aumento de notificaciones a la “situación anímica” del colectivo tras el accidente de Adamuz. "Me parece una falta de respeto hablar de estado anímico. No es una cuestión emocional, es que los maquinistas llevan meses pidiendo al Ministerio que escuche sus quejas", ha afirmado.

En este sentido, la directora de Artículo 14 ha explicado que, en el caso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, los propios maquinistas trasladaron al medio situaciones de estrés derivadas de problemas como vibraciones excesivas o deficiencias en el mantenimiento básico. "Los sindicatos no están diciendo que estos factores provoquen directamente un accidente, sino que cuando se alerta de algo, hay que revisarlo para mejorar", ha puntualizado.

Asimismo, ha cargado contra el ministro por la falta de información ofrecida tras la reducción de velocidad en la línea Madrid-Barcelona. "No se nos está contando bien lo que ocurrió. Ayer no se informó con claridad de los motivos para rebajar la velocidad", ha criticado, aclarando que su reproche no implica tachar a Puente de insensible. "Está bien que los políticos actúen juntos, pero también hay que explicar las cosas con transparencia".

Sobre la huelga convocada por Semaf, Óscar Puente ha asegurado que el Ministerio se sentará a dialogar "para intentar que no se produzca". Una respuesta que Gómez considera insuficiente: "Ahora dice que hay que escuchar a los maquinistas para evitar la huelga. No: hay que escucharlos para evitar incidentes", ha concluido.

